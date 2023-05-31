Експерт "Зважені та щасливі" Марина Боржемська продовжує давати корисні поради та розповідає про правила успішного схуднення. За словами Боржемської, якщо вам потрібне ефективне спортивне спорядження для тренувань вдома або на вулиці, можна скласти свій робочий топ.

Боржемська також назвала список речей, які зроблять ваші тренування ще цікавішими та результативнішими. Давайте розглянемо їх докладніше.

Фітнес-гумки різної складності: ці гумки, що змінюються по ширині розтягування, дозволять вам налаштувати навантаження на різні групи м'язів рук, ніг та спини.

Обважнювачі для рук та ніг: додайте додаткові навантаження під час тренувань за допомогою обтяжувачів.

Гантелі для фітнесу: пропрацюйте м'язи рук, плечей, спини, грудей, ніг та сідниць за допомогою гантелей.

Скакалка: незамінний атрибут спорту! За допомогою скакалки ви зможете спалювати калорії, покращити координацію та прискорити обмін речовин. Ідеально підходить для тренувань на відкритому повітрі, розповідає Боржемська.

М'яч для фітнесу: якщо у вас є достатньо місця, м'яч для фітнесу стане чудовим тренажером для розвитку гнучкості тіла та зміцнення м'язів.

Гімнастичний ролик: ідеальний інструмент для створення рельєфного преса та покращення загального тонусу тіла, зауважує Боржемська.

Масажний ролик: розслабте м'язи після тренування та підвищуйте загальну рухливість тіла за допомогою масажного ролика. За словами Боржемської, цей інструмент допоможе вам зняти напругу після тренування, покращити кровообіг та пом'якшити м'язові труднощі.

Килимок для йоги: для безпеки та комфорту під час тренувань на підлозі рекомендується використовувати килимок для йоги.

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