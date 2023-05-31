Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", подшутил над Ани Лорак после атаки дронов на Москву.

Эктор Хименес-Браво после атаки дронов на Москву подшутил над Ани Лорак. Звезда опубликовал ролик в своем Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.

На кадрах можно увидеть, что Эктор показывает, как Ани Лорак не поддерживает Украину, а после этого упавший беспилотник, на котором видно ее имя.

"Так держать", - написал Хименес-Браво к ролику об Ани Лорак.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под постом об Ани Лорак:

"Она и сейчас ничего не делает в поддержку Украины. Это просто стеб наших, чтобы жизнь ее не была такой радужной",

"Что происходит. Что я пропустила?",

"Плевать она хотела в Украину",

"Ани Лорак, пой в клубе в Воркуте, твое нытье нам не интересно, как и ты ничтожная личность",

"От только сейчас стало понятно о чем песня, а она то знала, знала и молчала",

"Она все равно остается предательницей, россиянкой. Не знаю кто может поверить в ее искренность, позор",

"Будет плакать опять же, маленькая девочка вовы путина",

"это бомбическое видео. Давно так не смеялась",

"На всех тапочек не хватит",

"Шел бы тоже на фронт каши варить парням! Шикует в белом халатике!".

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