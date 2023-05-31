Эктор Хименес-Браво после атаки дронов на Москву подшутил над Ани Лорак. Звезда опубликовал ролик в своем Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.
На кадрах можно увидеть, что Эктор показывает, как Ани Лорак не поддерживает Украину, а после этого упавший беспилотник, на котором видно ее имя.
"Так держать", - написал Хименес-Браво к ролику об Ани Лорак.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под постом об Ани Лорак:
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"Она и сейчас ничего не делает в поддержку Украины. Это просто стеб наших, чтобы жизнь ее не была такой радужной",
"Что происходит. Что я пропустила?",
"Плевать она хотела в Украину",
"Ани Лорак, пой в клубе в Воркуте, твое нытье нам не интересно, как и ты ничтожная личность",
"От только сейчас стало понятно о чем песня, а она то знала, знала и молчала",
"Она все равно остается предательницей, россиянкой. Не знаю кто может поверить в ее искренность, позор",
"Будет плакать опять же, маленькая девочка вовы путина",
"это бомбическое видео. Давно так не смеялась",
"На всех тапочек не хватит",
"Шел бы тоже на фронт каши варить парням! Шикует в белом халатике!".
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