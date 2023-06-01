Популярная украинская певица Алина Гросу, которая с начала войны оставалась в Украине, а недавно отправилась в Лос-Анжелес на учебу, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Алина Гросу опубликовала видео, которое, видимо, является фрагментом ее нового клипа, премьеру которого пообещала же совсем скоро.

Похоже, новый клип Алина Гросу снимала в США, а ее новая песня будет на украинском языке. При этом, стоить заметить, что в клипе певица появилась в кардинально новом образе. Здесь на ней яркий красный костюмчик, который состоит из длинной юбки и короткой блузы-топа с открытыми плечами, этот наряд только подчеркнул женственные формы девушки. Волосы Алина Гросу уложила в необычную пышную прическу, а на ее лице яркий макияж с красной помадой. Певица прогуливается по улицам среди пальм с укулеле в руках.

В подписи к публикации Алина Гросу написала: "2 дня до премьеры". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Вы и ваши песни заряжают позитивом. Успехов вам в вашем творчестве. И скорейшей победы Украине".

"Алина ты шикарна! Тебе так подходит этот образ, красавица!".

"Боже, это сокровище".

"Сама нежность".

"Алина, твоя харизма бьет все рекорды!".

"С нетерпением ждем".

"Образ пушка".

"Такая харизматичная".

"Боже, какая же вы красивая, Алина".

"С нетерпением жду".

"Вау, какая леди! Красиво!".

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