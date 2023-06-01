В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт сочного Брауни. Так, «Мастер Шеф» предложил украинцам приготовить вкусный десерт - Брауни, идеальный выбор для любителей шоколада. Это рецепт, который точно удовлетворит вашу сладкую потребность, считает Хименес-Браво.

Ингредиенты:

60 г темного шоколада (измельченного)

200 г темного шоколада

200 г сливочного масла

100 г муки

50 г какао-порошка

200 г сахара

3 яйца

1 г соли

70 г грецких орехов

Приготовление:

Растопите и смешайте на водяной бане измельченный шоколад с сливочным маслом, затем дайте массе остыть в течение 10-15 минут, пишет «Мастер Шеф» Хименес-Браво.

Жарьте грецкие орехи в духовке до золотистой корочки, после чего измельчите и снимите шкурку.

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте шоколад и грецкие орехи в яичную смесь.

Процедите и смешайте муку и какао. Постепенно добавьте их в шоколадную смесь, аккуратно перемешивая лопаткой. Добавьте также измельченный темный шоколад, добавляет «Мастер Шеф».

Покройте форму для выпечки пергаментной бумагой и выпекайте Брауни в течение 15-30 минут при 180°C (чем меньше времени, тем реже будет Брауни).

«А какой шоколад предпочитаете вы - белый, черный или молочный?» - поинтересовался «Мастер Шеф» Хименес-Браво.

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