В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт сочного Брауни. Так, «Мастер Шеф» предложил украинцам приготовить вкусный десерт - Брауни, идеальный выбор для любителей шоколада. Это рецепт, который точно удовлетворит вашу сладкую потребность, считает Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- 60 г темного шоколада (измельченного)
- 200 г темного шоколада
- 200 г сливочного масла
- 100 г муки
- 50 г какао-порошка
- 200 г сахара
- 3 яйца
- 1 г соли
- 70 г грецких орехов
Приготовление:
Растопите и смешайте на водяной бане измельченный шоколад с сливочным маслом, затем дайте массе остыть в течение 10-15 минут, пишет «Мастер Шеф» Хименес-Браво.
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Жарьте грецкие орехи в духовке до золотистой корочки, после чего измельчите и снимите шкурку.
Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте шоколад и грецкие орехи в яичную смесь.
Процедите и смешайте муку и какао. Постепенно добавьте их в шоколадную смесь, аккуратно перемешивая лопаткой. Добавьте также измельченный темный шоколад, добавляет «Мастер Шеф».
Покройте форму для выпечки пергаментной бумагой и выпекайте Брауни в течение 15-30 минут при 180°C (чем меньше времени, тем реже будет Брауни).
«А какой шоколад предпочитаете вы - белый, черный или молочный?» - поинтересовался «Мастер Шеф» Хименес-Браво.
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