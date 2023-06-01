Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде показала новое видео со своей подружкой. Звезда опубликовала кадры в своем ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. На видео можно увидеть, как звезда пустилась в пляс с подружкой Олей. При этом у нее из штанов виднелись трусики, что не все украинцы одобрили.

"Встретила русалочку на улице", - написала звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде.

Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии звезде "Орел и Решка" Мишель Андраде:

"Красотки",

"Русалочка и покахонтас",

"Такие красотки",

"Мишель, можно быть вашим котом?",

"Мишель красотка",

"Привет, ты просто супер классная"

"Одну меня смутило, что у нее так видно трусы?",

"Трусы на плечи надо",

"Не люблю Олю".

Стоит отметить, звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде - успешная украинская певица, которую продюсировал Потап. Но несколько лет назад артистка ушла из продюсерского центра, заявшись сама своей карьерой. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А на момент вторжения находилась в Португали, где сразу же вышла на антивоенный митинг.

Последние новости Украины:

Напомним, Андраде из "Орла и Решки" перепугала кадрами с побитым лицом

А еще Politeka сообщала, что Лида Ли с Андраде и Огневич засветилась в новом телепроекте

Также Politeka писала, что Андраде из "Орла и Решки" заинтриговала поклонников радостной новостью