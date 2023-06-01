Популярная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, которая в прошлом была невестой исполнителя Виталия Козловского, попала в конфликтную ситуацию возле дороги. Рамине не только не дали нормально разобраться с эвакуацией ее авто, но еще и один пьяный мужчина начал всячески унижать и оскорблять ее.

«Поскольку я по честности, добавляю фото своего нарушения. Да, я увидела знак платной парковки, но припарковалась очень близко к пешеходной зоне. Не заметила, теперь буду внимательнее. За это уплатила штраф вообще без вопросов.

Время воздушной тревоги, время эвакуации. Все зафиксировано. Мы шли к укрытию, но хотели положить вещи в машину, но машину забрали. Нарушать правила – это плохо. За нарушение каждый должен платить штраф, но забирать авто во время воздушной тревоги – это тоже нарушение. Но больше нас всех не прав тот чувак из видео, тупо приставший» -возмутилась Рамина.

Она представила кадры того, как во время тревоги забирают ее машину, пока «бухое чудо пытается самоутвердиться»:

«Противно. Пока одни отдают жизнь, другие ведут себя в лучших традициях "новых русских"» - подметила Рамина.

В сети были крайне возмущены бескультурным поведением хамовитого мужчины:

«Глупенький. Он не знает, на кого напал 😄. Скоро будет в прямом эфире извиняться)); Противное кацапское чмо....и это не ошибка....и не опечатка; Такое быдло – сразу на передовую; Рамина чувак просто не знал к кому клюв открывает 😂ты же его с ги*ном смешаешь;

Пьяное, с утра, типа мажор! Многие пишет ,что на фронт, а с такого там толка не будет! Кого он сможет защитить?; Господи, что это такое? Этот случай такого поведения, хамства, неуважения нельзя оставлять без внимания! Что же это за царьки?».

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