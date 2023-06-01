Популярная украинская певица Оля Полякова заговорила о болезненной теме усыновления, так как ей было что сказать.

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее призналась, что наконец-то отказалась от русских песен в своем творчестве, также заговорила об усыновлении детей. Недавно артистка отправила своих дочерей за границу, о чем также Оля сообщала в сети.

На своей странице украинская певица Оля Полякова опубликовала фрагмент своего интервью, в котором выразила свою глубокую озабоченность проблемой усыновления детей в Украине.

Оля Полякова уверена, что ситуация с усыновлением детей-сирот в стране является катастрофической. Даже до начала войны количество детей, проживающих в детских домах, превышало сто тысяч человек, а в настоящее время эта цифра значительно выше и продолжает увеличиваться с каждым днем.

Певица считает, что в Украине необходима государственная программа по усыновлению, аналогичная той, которая существует в европейских странах. Почему в развитых странах нет проблемы с детьми-сиротами? Потому что там активно поддерживается и стимулируется усыновление. Люди, желающие усыновить ребенка, получают различные льготы, государство предоставляет финансовую поддержку.

«Во время тура, в одном из интервью, спросили моего мнения относительно усыновления детей... К сожалению, в Украине это болезненная проблема» - заявила Полякова.

Оля Полякова утверждает, что у украинцев существует неправильное отношение к усыновлению, поскольку они рассматривают это как покупку в магазине. В то время как за границей при усыновлении детей не принимают во внимание их состояние здоровья, у нас слишком много внимания уделяется этому аспекту.

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