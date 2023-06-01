Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем уже много месяцев находится на военной службе, ради которой отказался от всего бизнеса в Одессе, а также творческих проектов. По словам Салема, он живет на зарплату военнослужащего, а большую часть времени проводит на передовой.
В День защиты и прав детей звезда "Голоса" Даниэль Салем также представил трогательные кадры не только со своим ребенком, но и с детьми, которых встречал во время службы. Непростые кадры тронули многих украинцев.
«Однажды вы посмотрите на нас другими глазами, взрослыми! И настанет время когда вы будите заботиться о нас... ну а пока мы позаботимся о вас и сделаем все от нас зависящее чтобы защитить вас! – Все ради вас! Наши маленькие клубочки тепла! С днем защиты детей» - написал Даниэль Салем.
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В сети принялись реагировать:
«Пусть Господь хранит Вас, наших лучших воинов, гордимся и молимся!; Благодарим Вас за мужество, за защиту нас и наших детей, за возможность жить в свободной Одессе; С Днем Защиты Наших Детишек. Героям Слава;
Просто берегите себя и возвращайтесь с победой к своим родным, да и к нам. ❤️ Спасибо, спасибо.. и так тысячу тысяч раз!; Мы постараемся сделать их детство счастливым и безопасным! Большое спасибо за добро, Даниэль».
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