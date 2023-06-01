Известный исполнитель Арсен Мирзоян рассказал, как зарабатывает на жизнь во время войны, чтобы обеспечивать семью.

Популярный украинский исполнитель Арсен Мирзоян, который во время войны остается в Украине, много выступает для военных и волонтерит, в интервью в программе "Слава +" рассказал, как изменились доходы, и кто обеспечивает их большую семью.

Как известно, в начале полномасштабного вторжения жена, дочь и теща Арсена Мирзояна выехали жить в Великобританию. Однако, спустя время они вернулись и теперь снова живут всей семьей в большом доме. По словам артиста, на месяц они тратят около 2-3 тысяч долларов, в основном это расходы на еду, обслуживание машины и коммуналка.

"Есть корпоративы, немного, но они существуют. И они уже носят более такой характер квартирников. Это не такая пафосная и веселая история. Все понимают, что артистам нужно зарабатывать. В принципе там плюс-минус 2-3 тысячи долларов есть, или немного больше, этого хватает", - говорит Арсен Мирзоян.

Также музыкант пошутил, как его теща Нина Матвиенко сбрасывается на оплату коммуналки. "Она мне приносит чек и говорит: "Вот это за воду". А если серьезно, то по словам артиста, у кого есть деньги, тот и платит.

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