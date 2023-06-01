Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво із "Мастер Шеф" запропонував рецепт соковитого Брауні. Так, «Мастер Шеф» запропонував українцям приготувати смачний десерт – Брауні, ідеальний вибір для любителів шоколаду. Це рецепт, який точно задовольнить вашу солодку потребу, вважає Хіменес Браво.

Інгредієнти:

60 г темного шоколаду (подрібненого)

200 г темного шоколаду

200 г вершкового масла

100 г борошна

50 г какао-порошку

200 г цукру

3 яйця

1 г солі

70 г волоських горіхів

Приготування:

Розтопіть і змішайте на водяній бані подрібнений шоколад з вершковим маслом, потім дайте охолонути масі протягом 10-15 хвилин, пише «Мастер Шеф» Хіменес-Браво.

Смажте волоські горіхи в духовці до золотистої скоринки, після чого подрібніть і зніміть шкірку.

Збийте яйця із цукром та сіллю. Додайте шоколад і волоські горіхи в яєчну суміш.

Процідіть і змішайте борошно та какао. Поступово додайте їх у шоколадну суміш, акуратно перемішуючи лопаткою. Додайте також подрібнений темний шоколад, додає Мастер Шеф.

Покрийте форму для випікання пергаментним папером і випікайте Брауні протягом 15-30 хвилин при 180 ° C (чим менше часу, тим рідше буде Брауні).

«А якому шоколаду віддаєте перевагу ви - білий, чорний чи молочний?» - поцікавився Мастер Шеф Хіменес-Браво.

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