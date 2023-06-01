Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво із "Мастер Шеф" запропонував рецепт соковитого Брауні. Так, «Мастер Шеф» запропонував українцям приготувати смачний десерт – Брауні, ідеальний вибір для любителів шоколаду. Це рецепт, який точно задовольнить вашу солодку потребу, вважає Хіменес Браво.
Інгредієнти:
- 60 г темного шоколаду (подрібненого)
- 200 г темного шоколаду
- 200 г вершкового масла
- 100 г борошна
- 50 г какао-порошку
- 200 г цукру
- 3 яйця
- 1 г солі
- 70 г волоських горіхів
Приготування:
Розтопіть і змішайте на водяній бані подрібнений шоколад з вершковим маслом, потім дайте охолонути масі протягом 10-15 хвилин, пише «Мастер Шеф» Хіменес-Браво.
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Смажте волоські горіхи в духовці до золотистої скоринки, після чого подрібніть і зніміть шкірку.
Збийте яйця із цукром та сіллю. Додайте шоколад і волоські горіхи в яєчну суміш.
Процідіть і змішайте борошно та какао. Поступово додайте їх у шоколадну суміш, акуратно перемішуючи лопаткою. Додайте також подрібнений темний шоколад, додає Мастер Шеф.
Покрийте форму для випікання пергаментним папером і випікайте Брауні протягом 15-30 хвилин при 180 ° C (чим менше часу, тим рідше буде Брауні).
«А якому шоколаду віддаєте перевагу ви - білий, чорний чи молочний?» - поцікавився Мастер Шеф Хіменес-Браво.
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