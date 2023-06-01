Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і все, що пов'язане з цією темою. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював розмову пропагандиста Соловйова зі своїм корешем-депутатом Гурулєвим.

Треба сказати, що пародія вийшла просто "вибуховою", а Юрій Великий у своєму стилі спародіював цих двох персонажів просто до істерики смішно. І якщо в персонажі Соловйова коміка ще можна дізнатися, то в образі Герулєва він практично невпізнанний. Темою цього діалогу стала "вибухова" новина про атаку дронів на Москву.

"Ранок 30 травня в Москві був досить гучним. Подейкують туди прилетіли дрони, і їх усі збили. Мабуть голосно збивали. Звичайно Соловйов у своїй студії не міг не прокоментувати цю подію. Особливо коли з нею на зв'язку його великий кореш депутат-алко-генерал Гурулєв", - розповів Юрій Великий у підписі до відео на ютуб.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову пародію коміка:

"Щоразу дивуюся вмінню перевтілюватися і якості текстів, сатира та гумор найвищого класу!".

"І в мене питання. Як так можна так пародіювати багатьма голосами? Юрію, пародія на Гурулєва – повний шедевр! Браво гримерам, костюмерам!".

"Браво, Юрію! Ви неповторний! Мудодзвін у вашому виконанні - це щось! Ви майстер перевтілення".

"Соловйов із пташиним гніздом на бошці скрасив мій вечір. Дякую, Юрію, завжди приємно дивитися на Вашу роботу!".

"Ой, Юрію, ви справді - неповторний! Ви ж навіть схожі візуально, на кожного пародованого, а вже голос - це і не відрізниш! Спасибі величезне!".

"Аплодую стоячи! Ось це рівень перевтілення, аж жах. Відмовляюся вірити, що в кадрі один і той же пародист".

"Ми вже оголосили Залужного у федеральний розшук, думаю, що він нас скоро спіймає. Ой, у мене істерика!"

"Юрію, як завжди геніально! Талант і майстерність ваша здатні в цей страшний час зуміти змусити сміятися. Сил вам і здоров'я".

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