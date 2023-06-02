В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поднял скандальную тему, сколыхнувшую общество сегодня после обстрела россиян.
Как известно, ночью Киев снова обстреляли российские преступники, в результате чего погибли взрослые и дети. В День защиты прав детей множество звезд отреагировали на новые зверства россиян.
«И это не первый случай. В чатах ОСМД постоянно спрашивают, открыты ли укрытия — в результате все бегают и ищут охранников, консьержей, а возвращаясь… застают родных убитых обломками.
Мои соболезнования родным погибших этой ночью. P.S. Пожалуйста, не выходите на улицы во время тревоги. Может порубить обломками и даже убить» - поделился Эктор, пораженный новостью.
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Под постом Хименес-Браво сразу высказались:
«Это просто невозможно представить, когда идет война, а укрытие закрытие! Посадить всех, кто к этому причастен!!; Расстрелять эту тварь! По закону военного времени! Сразу, без суда; Кто ответит за такую халатность и нужна ли та ответственность когда у человека погибла семья;
Сколько уж видео где люди просятся к укрытию а они закрыты, потому что всем насрать на человеческую жизнь!; В Одессе такая же ситуация. В какое убежище ни приди, все закрыты».
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Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.