Иванна Онуфрийчук из "Танців з зірками" опубликовала трепетное видео, обратившись к украинцам.

Иванна Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала ужасающие кадры обстрелов в День защиты детей. Звезда также поделилась своими мыслями в этот важный день.

"У меня пока нет своих детей. Но моя душа болит и сердце в груди сжимается от того, сколько украинских детей убито проклят войной! Никто, никогда и ни за что не простит террористам эти преступления", - написала Иванна Онуфрийчук из "Танців з зірками".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии Иванне Онуфрийчук из "Танців з зірками":

"Как больно, и сегодня снова погибли детки",

"Какой ужас и боль прямо мученики, Ангелы. Царство Небесное и покой невинным душам! Зло будет наказано!",

"Разрывает душу и сердце, бедные детки, они должны жить и радоваться этой жизни, проклятая война",

"Никогда!!!! И ни за что не простим это точно",

"Боже за что… за что украинским деткам это…",

"Невозможно сдержать слез, мое сердце",

"Ужас, что ребенок пережил, Господи храни всех нас, от нелюдей",

"Боже мой, как больно, и нам жить с этой болью до конца жизни.....если выживем. За что????????",

"Сердце на части... такой уровень боли выдержать просто невозможно".

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