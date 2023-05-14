Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне "Танців з зірками" заменила Тину Кароль, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Иванна Онуфрийчук выложила очаровательное фото, на котором показала своих самых родных женщин – маму и бабушку, а также поздравила с праздником.

Как видно, на новой фотографии запечатлены все три поколения женщин семьи – сама Иванна Онуфрийчук, ее мама и бабушка. Надо сказать, что все трое выглядят просто потрясающе, на них красивые светлые наряды, волосы красиво уложены, а на лицах легкий макияж.

В подписи к публикации Иванна Онуфрийчук призналась, что ей повезло дважды – у нее потрясающая не только мама, но и бабушка. По словам телезвезды, она обожает просидеть с мамой до поздней ночи, разговаривать обо всем на свете и иметь возможность просто ее обнять.

"У нас в семье несколько поколений мам, поэтому я с уверенностью могу сказать, что каждая мама – это удивительная женщина. Все мамы разные, имеют свои подходы к воспитанию, но их всех объединяет невероятная любовь к детям и сила, которую они дают этой любовью. Для меня нет большего счастья, чем просидеть с мамой до поздней ночи, разговаривать обо всем на свете. Иметь возможность обнять ее, разделить с ней радостные и сложные моменты жизни. Ее мнение важно для меня, а слова поддержки могут окрылить в мгновение ока. Я благодарна жизни, что имею не только маму, но и бабушку, которая подарила мне именно такую маму. Бабушка занимает особое место в моем сердце, ведь она мне как вторая мама", - написала Иванна Онуфрийчук.

Последние новости Украины:

Напомним, "Поцелуй от папы": Каменских показала забавный инцидент с ребенком на ее концерте, видео.

Как сообщала Politeka, "Я умываю руки": Кухар из "Танців з зірками" взбудоражила кадрами с мужским балетом и вынесла свой вердикт.

Также Politeka писала, что "Без этого победы не будет": Астафьева жестко высказалась о любителях российской музыки.