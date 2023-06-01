Украинский рэп-исполнитель и продюсер Потап, который заявил о возвращении в Киев впервые за долгое время, решил высказаться о детях и сложной жизни в Украине. Ночью города снова были обстреляны оккупантами, погибли также и маленькие дети.

«Раньше этот день всегда был наполнен звонким детским смехом и безграничными радостями. Мы говорили о правах и свободах детей, их защите в цивилизованном мире, праздновали детство и вспоминали моменты, когда сами были детьми.

И никто не смог бы подумать, что придет время, когда защита детей и ежедневная угроза их жизни станет вопросом №1, болью №1, угрозой №1. Сегодня уже раз вместо радости и смеха — боль и отчаяние.

В который раз ракеты летят над нашими городами и, не разбираясь, уничтожают человеческие жизни. А самое болезненное, что это жизнь, практически не познавшая этот мир» - высказался Потап после обстрела.

Потап также выразил надежду, что дети в будущем смогут забыть о страхе смерти и тревогах. Они снова начнут мечтать о том беззаботном, что было до войны.

Мы писали также, Потап продолжает получать множество критики из-за своего поведения. С артистом разорвали связь многие коллеги, а свою супругу с праздниками Потап поздравлял дистанционно.

Свое поведение артист оправдывал тем, что полезнее якобы за границей, поэтому редко бывает дома.

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