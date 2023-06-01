Танцовщица Илона Гвоздева из "Танців з зіркками" высказась о новой идее налога. Звезда раскритиковала возможность собирать деньги с волонтеров.

"С Верховной Рады соберите налоги. Точнее с их зарплаты или у одного из судей, которого под залог отпустили. Там как раз хватит на всех, у меня нет слов", - написала Илона Гвоздева из "Танців з зіркками".

"Извиняюсь, больше нет сил уже, походу у них солнечный удар", - продолжила Илона Гвоздева из "Танців з зіркками".

"Слушайте, иногда новости в наших тг-каналах просто настолько выбивают из колеи, мне кажется, даже баллистическая ракета не так выбивает, как выбивают некоторые указы нашей Верховной Рады или где они принимают. То есть, вы хотите сказать, что со всех волонтеров вы еще хотите собирать налоги? Да? То есть вы считаете это нормально вообще во время войны, алло, народ, вы как там вообще? Может вы со своей зарплаты отдадите. Это сборы закроете", - сказала возмущенно Илона Гвоздева из "Танців з зіркками".

"Не могу собрать себя в кучу. Пошла заниматься трудотерапией. Обустраивать укрытие в доме и просто убирать все подряд, чтобы ни про что не думать", - рассказала звезда.

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