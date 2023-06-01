Ольга Сумская решила поздравить свою дочь Тоню Паперную. Звезда опубликовала обращение к дочери, которая живет в Москве, поздравив ее с днем рождения. Также Ольга Сумская добавила несколько фото, где позировала со своей дочерью.

"Дочь. С Днем рождения, родненькая. Моя любовь", - написала Ольга Сумская, поздравляя Тоню, которой исполнилось 33 года первого июня.

Стоит отметить, что Ольга Сумская - известная украинская актриса. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. У Ольги Сумской есть дочь Тоня Паперная, которая на момент полномасштабного вторжения была в России и сейчас продолжает там быть. Звезда никак не комментирует войну и на некоторое время даже закрыла свою страничку в Инстаграм. Тем временем Ольга Сумская активно ведет свой блог и показывает, как оккупанты обстреливают мирные города Украины. А на днях звезда показала, как был очередной обстрел столицы.

"29 мая…Так дети в Киеве с криками бежали в бомбоубежище во время ракетной атаки… Нелюди продолжают обстреливать всю Украину! Воскресенье бессонных ночей, нервы на грани… Потому что наши ПВО, наши герои спасают нас каждый день от этого ужаса!", - написала звезда.

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