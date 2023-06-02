Жена звезды "Квартал 95" Юрия Ткача показала, как пришлось спать в ночь на праздник день защиты детей. Виктория показала фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Тревога. Взрывы. На улице какие-то крики людей. Кричат сигнализации автомобилей", - написала жена звезды "Квартал 95" Юрия Ткача.

"А Лиза прижимает к себе Бусю и говорит: "Ничего Буська, громко, но мы живы. Это главное". Неужели об этом должны думать наши дети? Ненавижу тот проклятый русский мир", - продолжила жена звезды "Квартал 95" Юрия Ткача.

"Просто нет слов, сегодня день детей. С днем детей нас всех. Такое детсво наших детей и к сожалению вот такое", - подытожила жена звезды "Квартал 95" Юрия Ткача, показывая своего ребенка, а также новости о погибших детях.

"За предварительной информацией спасателей, в Деснянском районе обнаружено троих погибших, из них двое детей, а также четверо пострадавших. В общем в Деснянском и Днепровском районах медики госпитализировали пятерых пострадавших", - шлось в новости об утренних обстрелах оккупантов по столице Украины - Киеву.

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