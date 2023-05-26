В этот раз на своей странице в Instagram Юрий Ткач из "Квартал 95" отреагировал на очередной обстрел Днепра российскими оккупантами. В результате российского удара загорелись два здания медучреждения. Уже известно о двух погибших, еще 23 человека пострадали.

"Мой родной город Днепр! Каждый день проживает под звуки сирены и взрывы работы ПВО! Но сегодня, к сожалению.. Медицинское учреждение, не имеет никакого отношения к военным объектам!!! Уже есть погибшие и пострадавшие (среди них маленькие дети)", - пишет звезда "Квартал 95" Юрий Ткач.

Юрий Ткач из "Квартал 95" также эмоционально высказался о российских оккупантах.

"Сегодня эти ****** попали туда, где действительно спасают людей!!! А их слова «пришли спасти» = убить, уничтожить!!! Никогда не простим и не забудем!!!", — подчеркнул юморист.

Украинцы в комментариях под публикацией Юрия Ткача из "Квартал 95" выражают свои соболезнования:

"Держись, Днепр! Украина победит!!! Отстроим!!! Будет лучше, чем было!!! Люди, берегите себя! Погибшим - царство небесное и вечная память. А этой нечисти - гореть в аду";

"Плачу и молюсь. 😥";

"Сначала берут и запускают свои ничтожные ракеты и убивают мирное население, а потом еще смеют говорить о каких-то переговорах. Никогда нельзя договориться с пришедшими тебя убивать. Запорожье с вами 🙏🥺".

Напомним, звезды Квартала не смогли сдержать слез прямо на сцене.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.