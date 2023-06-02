Известная актриса Анна Саливанчук, которая недавно получила много критики из-за последних фото в сети, морально сильно пострадала от последних ночных обстрелов, совершенных оккупантами в Киеве. Узнав о трагедии, произошедшей возле укрытия, где под обстрелом погибли мирные люди, включая ребенка, она не смогла удержать слезы.

В своих социальных медиа Анна поделилась глубокими эмоциями, выражая боль и страдание, которые испытывает каждый украинец в эти трудные времена, особенно при потере ребенка. Она особенно огорчена гибелью невинного ребенка, ставшего жертвой ракетной атаки.

Актриса призналась, что никогда раньше не могла понять, как можно испытывать ненависть к кому-то, но сейчас она испытывает ненависть к россиянам за происходящие ужасы. Она сожалеет о том, что матери в эти моменты переживают невыносимую боль. Анна не может представить, как им удаётся каждое утро обнимать своих детей, когда они сами больше не могут этого сделать.

«Я никогда не могла понять, как можно ненавидеть кого-то, но теперь я ненавижу вас, россияне. Я просто не могу представить, насколько это тяжело для этих матерей. За что? Каждое утро я обнимаю своих детей, но другие не могут. Их больше нет...", - поделилась Саливанчук.

Саливанчук подчеркивает, что наши дети не простят врагу слезы и страдания, которые их матери вынуждены переживать. Актриса выразила свои эмоции с болью и отчаянием, отражающими глубину ее сострадания и горя.

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