Известная актриса Анна Саливанчук, которая недавно получила много критики из-за последних фото в сети, морально сильно пострадала от последних ночных обстрелов, совершенных оккупантами в Киеве. Узнав о трагедии, произошедшей возле укрытия, где под обстрелом погибли мирные люди, включая ребенка, она не смогла удержать слезы.
В своих социальных медиа Анна поделилась глубокими эмоциями, выражая боль и страдание, которые испытывает каждый украинец в эти трудные времена, особенно при потере ребенка. Она особенно огорчена гибелью невинного ребенка, ставшего жертвой ракетной атаки.
Актриса призналась, что никогда раньше не могла понять, как можно испытывать ненависть к кому-то, но сейчас она испытывает ненависть к россиянам за происходящие ужасы. Она сожалеет о том, что матери в эти моменты переживают невыносимую боль. Анна не может представить, как им удаётся каждое утро обнимать своих детей, когда они сами больше не могут этого сделать.
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«Я никогда не могла понять, как можно ненавидеть кого-то, но теперь я ненавижу вас, россияне. Я просто не могу представить, насколько это тяжело для этих матерей. За что? Каждое утро я обнимаю своих детей, но другие не могут. Их больше нет...", - поделилась Саливанчук.
Саливанчук подчеркивает, что наши дети не простят врагу слезы и страдания, которые их матери вынуждены переживать. Актриса выразила свои эмоции с болью и отчаянием, отражающими глубину ее сострадания и горя.
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