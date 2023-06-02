Известная украинская актриса, звезда студии "Дизель шоу" Яна Глущенко после начала полномасштабной войны вместе с маленьким сыном уехала из Киева за границу. Там артистка прожила довольно долгое время, пока снова вернулась в Украину и в свой творческий коллектив.
Ко Дню защиты детей на странице "Дизель шоу" в Instagram опубликовали милые кадры актеров с их детьми. Среди них есть и фото Яны Глущенко с ее маленьким сыном.
"Ближе всех 100% со своим сыном Тамерланом стала Яна Глущенко. С начала полномасштабной войны она уехала с ним за границу, где извлекла очень ценный урок от малыша", - говорится под фото актрисы.
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Тем временем сама Яна Глущенко поделилась неожиданным откровением, как маленький сын спасал ее от отчаянья во время обстрелов, когда они пряталась в туалете.
"Я смотрю на него и понимаю, насколько он мудр для своего возраста. Когда, например, случилась трагедия в Днепре (в дом попала ракета), я была разбита. Тамерлан меня успокаивал, вспоминал, как мы скрывались от обстрелов в туалете. И люди так поступят и потому выживут. Вот эта его вера, что все будет хорошо, очень сильна. И этому он меня учит", - поделилась Яна Глущенко.
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