Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила трогательные видео, в котором звучит ее Колыбельная для украинских детей.

Не случайно Александра Зарицкая приурочила этот пост именно ко Дню защиты детей. В ролике она исполняет колыбельную, а за ее спиной можно увидеть кадры из двух реальностей – до войны и во время войны. Выглядит это видео очень трогательно, как и слова песни, которые доводят до мурашек.

В подписи к публикации Александра Зарицкая рассказала, что День защиты детей в Украине начался с трагических новостей о пострадавших и погибших детях во время очередной ракетной атаки на Киев.

"Сердце разрывается на сотни кусочков от несправедливости, ведь у них впереди должна быть вся жизнь! Но в этой ужасной реальности, вместо мыслей о первом дне лета, мы все должны успеть в темноте ночи за несколько минут укрыться от ракет. Я верю, что однажды маленькие украинцы и украинки смогут наслаждаться беззаботным детством, видеть прекрасные добрые сны и смело мечтать о своем будущем! А пока вместе поддерживаем их, дарим моменты счастья и ощущения опоры, несмотря на события вокруг! И, конечно, готовим и проверяем все необходимые условия, укрытия и бомбоубежища, где можно укрыться от атак. Это спасает жизнь!", - напсиала Александра Зарицкая.

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