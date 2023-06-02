Популярная украинская певица, дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко и жена исполнителя Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко, которая с начала войны выехала с семьей в Великобританию, а недавно вернулась, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Тоня Матвиенко поделилась очаровательным видео со своими дочками.

Как известно, Тоня Матвиенко родила первую дочь Ульяну в 17 лет задолго до встречи с Мирзояном. А спустя 17 лет певица родила вторую дочь Нину, отцом которой уже является Арсен Мирзоян. Однако, судя по новому видео артистки, пророченном ко Дню защиты детей, Ульяна и маленькая Нина отлично ладят, несмотря на 18 лет разницы в возрасте.

В ролике дочери Тони Матвиенко запечатлены в дороге, они как будто едут в доме на колесах, и пока старшие внизу, девочки играют сверху. Они целуют друг друга в щеки, весело смеются и обнимаются.

В подписи к публикации Тоня Матвиенко написала: "Вы моя жизнь и продолжение целой нации. Я всегда рядом, не бойтесь ничего. Мама". Поклонники не прошла мимо и тут же принялись комментировать новое видео артистки.

Последние новости Украины:

Напомним, Без бороды и с длинными волосами: Бедняков из "Орла и решки" удивил архивным фото из Мариуполя.

Как сообщала Politeka, "Депутат-алко-генерал": Великий из "Квартал 95" показал, как "бомбануло" у Соловьева после атаки на Москву.

Также Politeka писала, что Для любителей шоколада: Хименес-Браво из "Мастер Шеф" заинтересовал сочным рецептом Брауни.