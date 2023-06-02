Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с начала войны живет на две страны – Украину и Польшу – и продолжает снимать свое шоу "Взрослые девочки" с Олей Поляковой, чатсо радует поклонников яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала пост, посвященный ко Дню защиты детей, который назвала Днем скорби.

Дело в том, что в отличие от других звезд в День защиты детей Маша Ефросинина опубликовала в сети не фото со совими детьми, а инфографику с ужасающими цифрами. Это цифры с количеством погибших, травмированных и депортированных россией детей.

"Сегодня для меня никакой не день защиты детей. Как для украинки и матери, для меня это день скорби по всем этим невинным и беззащитным ангелам, которых цинично и безжалостно забрала и изуродовала проклятая нечисть", - написала в подписи к публикации Маша Ефросинина.

Украинцы не остались равнодушны и принялись обсуждать эту трагедию в комментариях:

"Жуткая статистика".

"Украинские мамы как никто понимают суть этого дня, потому что каждый день должны защищать своих детей от войны, в которую играют взрослые".

"Мне кажется больше, чем количество на фото".

"Вечная память погибшим деткам. Крепкого здоровья раненым и сил, и терпения тем, кого россия похитила".

"Одним словом – уроды человечества".

"И миллионам разрушила жизнь!".

"Невыразимая боль. Не смогли оградить погибших детей".

"Такие же ощущения! Большая боль!".

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