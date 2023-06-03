Многие украинские знаменитости уехали из Украины в первые дни полномасштабной воны, но вернулись далеко не все.

Многие известные личности украинского шоу-бизнеса были вынуждены покинуть Украину, спасая своих близких в первые дни полномасштабного вторжения России. И хотя война еще не закончилась, многие из них, включая Монатика, Потапа и Настю Каменских, Ксению Мишину, Джамалу, Сергея Бабкина, Надю Дорофееву и Олю Полякову, уже вернулись на родину. Однако, как оказалось, не все готовы вернуться.

Владислав и Лилия Яма

Хореограф Владислав Яма вместе со своей женой и сыном Леоном покинул Украину и уехал в США сразу после начала войны. Некоторое время он не поддерживал контакт с фанатами, но затем объявил, что оказывает помощь своей стране в Америке. В качестве судьи шоу "Танцы со звездами" он проводит благотворительные мастер-классы и переводит деньги на нужды Вооруженных Сил Украины. Некоторые из его коллег по шоу осудили его поступок, но Яма подчеркнул, что прежде всего важна безопасность и комфорт его семьи.

Дарья Петрожицкая

Актриса и звезда комедийного сериала "Папик" Дарья Петрожицкая уехала в Германию в начале вторжения, чтобы жить рядом со своим возлюбленным Алексеем. Сам Алексей родом из Харькова, но последние 9 лет он занимается бизнесом в Европе.

TAYANNA

Певица TAYANNA (настоящее имя Татьяна Решетняк), 38 лет, уехала с сыном в отпуск на Бали еще до 24 февраля. На просьбу своего ребенка она решила не возвращаться в Украину, пока Россия продолжает атаковать ее родную страну. В одном из интервью исполнительница призналась, что она была в Киеве несколько дней во время войны, но ее 10-летний сын Даниэль с ужасом попросил ее не оставаться в столице.

Слава Каминская

Певица и бывшая супруга пластического хирурга Эдгара Каминского, Слава, уехала в Нидерланды вместе со своими двумя детьми и матерью. Бывшая солистка группы "НеАнгелы" несколько раз возвращалась в Украину на несколько дней, но затем снова уезжала обратно.

Олег Винник

Олег Винник принял решение поддерживать Украину издалека. От момента начала конфликта певец не появлялся в медийном пространстве. Однако время от времени появляются сведения о том, что Винник вместе со своей "тайной женой" Таюне уехал в Германию, где им уже известно и комфортно.

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