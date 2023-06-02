Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина подняла актуальную тему о материнстве и показала трогательный кадр. Еще недавно Мишина призналась, что быть матерью с самого начала было непросто, ведь тогда она была молода и одна планировала растить сына. К тому же, ей надо было активно заниматься учебой.
Поэтому полноценную роль матери Мишина взяла на себя лишь тогда, когда сыну было семь лет. Артистка наладила доверительные отношения с ребенком и постоянно занимается его развитием.
«Нет ничего ценнее и дороже этих объятий. Нет ничего ценнее и дороже наших детей.
«Дети войны» – ком в горле, сжатие сосудов и мокрые от осознания глаза. Так случилось, что эти слова сейчас и о наших детях. Историю и культуру они изучают не по книгам, фильмам и рассказам, а переживают на собственном опыте все страхи.
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Они видят и уже понимают. Понимают, насколько это важно – знать, сохранять и развивать украинскую историю» - написала Мишина.
Она добавила, что в такой трудный период цель многих украинских мам – предоставить детям необходимую защиту.
«Дети – это наше будущее, и я действительно восхищаюсь их силой и стойкостью в настоящее время» - заключила Мишина.
В сети также поделились своим мнением:
«Так трудно осознавать, что наши дети знают, что такое война; Все преодолеем благодаря таким, как вы. Которые снимают и публикуют работу ппо 😡; Да, дети – наше будущее! И сейчас война закладывает в их сознание кирпичики взрослой жизни; Наши детки заслуживают мирной жизни» – пишут под постом Мишиной.
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Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.