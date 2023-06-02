Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно побывала на однополой свадьбе претендента на свое сердце в реалити-шоу "Холостячка" за границей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Злата Огневич поделилась в сторис видео, на котором показала тот самый дом в Днепре, в который прилетела российская ракета.

Похоже, Злата Огневич отправилась в Днепр с концертом, и во время поездки по городу проезжала мимо многострадального дома, в который был прилет. На кадрах можно увидеть, что все завалы разобраны, а от разрушенного подъезда вообще ничего не осталось. Те подъезды, которые не рухнули от взрыва стали непригодны к жизни, они частично развалены, с выбитыми окнами и балконами.

"Днепр", - лаконично написала Злата Огневич в подписи к своей сторис.

Напомним, российские оккупанты 14 января 2023 года ударили по многоэтажке в Днепре. Вражеская ракета разрушила целый подъезд – люди оказались под завалами. Спасательная операция продолжалась несколько дней, пока не разобрали все завалы и не достали всех пострадавших и погибших. Спасательно-поисковая операция в Днепре завершилась 17 января. По состоянию на 19 января число погибших возросло до 46 человек.

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