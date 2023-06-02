Украинский танцор и хореограф, который судил проект "Україна має талант", Евгений Кот поделился, почему не уходит на службу.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - успешный украинский танцор и победитель проекта "Танці з зірками", где смог впечатлить всех с Ксенией Мишиной.

В этот раз Евгений Кот, который активно вовлечен в волонтерскую деятельность, рассказал о причинах, по которым он не может присоединиться к военной службе на фронте, в интервью Славе Демину.

С самого начала конфликта, Женя Кот стал активным участником волонтерских и благотворительных инициатив. Он регулярно помогал военным, находившимся вблизи его дома, и доставлял им необходимую поддержку в виде так называемых "коктейлей Молотова".

Однако, Женя Кот признался, что у него имеются серьезные проблемы со здоровьем, которые мешают ему принять участие в боевых действиях на фронте. Он упомянул, что имеет "белый билет", который ограниченно признает его пригодным для службы только в военное время.

«Мне не приходят повестки, потому что у меня "белый билет". У меня сломанные кисты, несколько грыж в позвоночнике, разрыв коленного сустава (кровоизлияние), разрыв лодыжки» – поделился Кот.

Кот отметил, что даже в своей профессии он вынужден обходить некоторые танцевальные постановки из-за своих физических ограничений.

Не забывает танцор и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. Недавно Евгений опубликовал кадры, где похвастался гибкостью своей супруги.

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