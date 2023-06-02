Популярный в Украине грузинский шоумен и продюсер Иракли Макацария, который был участником нашего сезона шоу "Холостяк", как известно не так давно сыграл свадьбу со своей 21-летней возлюбленной Лизой Чичуа.
Сегодня стало известно, что Иракли впервые стал отцом. Его супруга, 21-летняя Лиза Чичуа, родила мальчика. Иракли был настолько счастлив, что не смог сдержать слезы радости. Он поделился фотографиями с родственниками и женой в своем аккаунте в Instagram. Стори.
На снимках, опубликованных в социальных сетях, видно, что перед родильным отделением собрались близкие Иракли, чтобы отпраздновать рождение малыша. Его назвали Георгием.
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Напомним, что Лиза, избранница Иракли, младше его на 17 лет. Для обоих это первый ребенок. О беременности стало известно в этом году.
До этого Иракли Макацария растрогал публику кадрами с беременной женой.
Как видно, Иракли Макацария и Лиза Чичуа устроили очаровательную фотосессию, видимо, специально, чтобы этими фото объявить о беременности. На фотографиях влюбленная пара запечатлена на природе.
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