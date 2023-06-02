Популярный в Украине грузинский шоумен и продюсер Иракли Макацария, который был участником нашего сезона шоу "Холостяк", как известно не так давно сыграл свадьбу со своей 21-летней возлюбленной Лизой Чичуа.

Сегодня стало известно, что Иракли впервые стал отцом. Его супруга, 21-летняя Лиза Чичуа, родила мальчика. Иракли был настолько счастлив, что не смог сдержать слезы радости. Он поделился фотографиями с родственниками и женой в своем аккаунте в Instagram. Стори.

На снимках, опубликованных в социальных сетях, видно, что перед родильным отделением собрались близкие Иракли, чтобы отпраздновать рождение малыша. Его назвали Георгием.

Напомним, что Лиза, избранница Иракли, младше его на 17 лет. Для обоих это первый ребенок. О беременности стало известно в этом году.

До этого Иракли Макацария растрогал публику кадрами с беременной женой.

Как видно, Иракли Макацария и Лиза Чичуа устроили очаровательную фотосессию, видимо, специально, чтобы этими фото объявить о беременности. На фотографиях влюбленная пара запечатлена на природе.

Последние новости Украины:

Напомним, "Поцелуй от папы": Каменских показала забавный инцидент с ребенком на ее концерте, видео.

Как сообщала Politeka, "Я умываю руки": Кухар из "Танців з зірками" взбудоражила кадрами с мужским балетом и вынесла свой вердикт.

Также Politeka писала, что "Без этого победы не будет": Астафьева жестко высказалась о любителях российской музыки.