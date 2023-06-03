Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения"

Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Melovin опубликовал необычное фото, на котором продемонстрировал свой новый образ и рассказал о месте, где "прячется" от ужасных новостей.

Как видно, на новой черно-белой фотографии Melovin запечатлен в студии звукозаписи, этот снимок аж пропитан чернотой и загадочной атмосферой. При этом Melovin появился в новом образе – похоже, он поменял прическу и теперь у него белые волосы, а на лице модные солнцезащитные очки и серьезный вид.

В подписи к публикации Melovin признался, где прячется от плохих новостей и заинтриговал новыми релизами: "Студия – единственное место, где во время ужасных новостей можно прийти в себя и сквозь боль продолжить свое дело. Десятки песен, новые мелодии и двузначные тексты… Продолжаю готовить кое-что интересное и вкусное к нашей с вами долгожданной новой эре. Меловинаторы, а с кем бы вы хотели услышать дуэт? Отмечайте своих любимцев".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Melovin:

"Было бы круто услышать дуэт из Алексеев!".

"Все пишут, что хотят с Пивоваровым, а мне наоборот не хотелось бы, очень его много повсюду".

"Очень приятная новость!".

"Очень хотелось бы услышать дуэт с @pivovarovmusic, @antytila_official и @skaiband".

"The Hardkiss, Тина Кароль, Кристина Соловой, Злата Огневич".

"Безгранично ждем дуэт с @tina_karol".

"@the_hardkiss это было бы убийственно".

"А давай сразу замахнемся на @ladygaga. Вот, с кем я хочу услышать дуэт".

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