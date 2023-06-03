Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения"
Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Melovin опубликовал необычное фото, на котором продемонстрировал свой новый образ и рассказал о месте, где "прячется" от ужасных новостей.
Как видно, на новой черно-белой фотографии Melovin запечатлен в студии звукозаписи, этот снимок аж пропитан чернотой и загадочной атмосферой. При этом Melovin появился в новом образе – похоже, он поменял прическу и теперь у него белые волосы, а на лице модные солнцезащитные очки и серьезный вид.
В подписи к публикации Melovin признался, где прячется от плохих новостей и заинтриговал новыми релизами: "Студия – единственное место, где во время ужасных новостей можно прийти в себя и сквозь боль продолжить свое дело. Десятки песен, новые мелодии и двузначные тексты… Продолжаю готовить кое-что интересное и вкусное к нашей с вами долгожданной новой эре. Меловинаторы, а с кем бы вы хотели услышать дуэт? Отмечайте своих любимцев".
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Армия рф готовит большой взрыв в Крыму, страшась наступления ВСУ: "Им некуда деться"
Обрушилась крыша: дом в центре Киева превратился в факел
Конечный срок 1 сентября: у оккупантов новый безумный план, что известно
Цены на популярный продукт достигли нового рекорда, таких цифр еще не было: "Пусть сгниет за такие деньги"
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Melovin:
"Было бы круто услышать дуэт из Алексеев!".
"Все пишут, что хотят с Пивоваровым, а мне наоборот не хотелось бы, очень его много повсюду".
"Очень приятная новость!".
"Очень хотелось бы услышать дуэт с @pivovarovmusic, @antytila_official и @skaiband".
"The Hardkiss, Тина Кароль, Кристина Соловой, Злата Огневич".
"Безгранично ждем дуэт с @tina_karol".
"@the_hardkiss это было бы убийственно".
"А давай сразу замахнемся на @ladygaga. Вот, с кем я хочу услышать дуэт".
Последние новости Украины:
Напомним, День скорби: Ефросинина показала в цифрах, сколько детских жизней унесла война.
Как сообщала Politeka, У них 17 лет разницы в возрасте: жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала, какие отношения у ее дочерей.
Также Politeka писала, что, "Сердце разрывается": Зарицкая из KAZKA посвятила колыбельную детям, пострадавшим от войны.