Известный хореограф, звезда проекта «Танці з зірками», а теперь боец ​​ВСУ Дмитрий Дикусар впервые после продолжительного перерыва вышел на связь.

Танцор Дмитрий Дикусар, который после начала полномасштабного вторжения рф смело встал на защиту родины, впервые с конца января сделал публикацию на своей странице в Instagram.

"Недавно имел освобождение на время. Впервые за год обнял родных и поблагодарил Бога за это. Откровенно, на гражданке почувствовал себя дискомфортно. Вернулся на службу", — признается Дмитрий Дикусар.

Звезда проекта "Танці з зірками" Дикусар также обратился к украинцам с мощным призывом.

"Живите, радуйтесь жизни, любимые украинцы, но не забывайте, какую цену за это заплатили и платят те, кто ценит вашу жизнь больше своей. И спасибо, что без устали помогаете Вооруженным Силам! Без вас, дорогие, мы бы не дождались обещанного вооружения! А тем, кто наживается на этой кровавой войне, хочу пожелать успеть потратить все… Украина есть и будет свободной! Всех обнял!! ❤️", — пишет Дмитрий Дикусар.

Дмитрия Дикусара в комментариях и просто лайками поддержали другие украинские знаменитости, среди которых Ольга Сумская, Яна Глущенко, Лидия Таран, Юрий Горбунов, Маричка Падалко, Женя Кот, Илона Гвоздева и другие звезды шоу "Танці з зірками".

"Классные мысли❤️ настоящих воинов - когда не завидно, что гражданские живут обычным живут.. потому что именно ради этого вы сражаетесь на передовой! 💛💙 спасибо за службу ❤️", — пишет ведущая "1+1" Соломия Витвицкая под постом Дмитрия Дикусара.

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