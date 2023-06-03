Как оказалось, даже среди богатых и успешных знаменитостей есть те, кто живут с болезнями. Конечно, звезды пытаются бороться с болячками или их симптомами, однако, нередко здоровье может подводить их. Об этом сообщает портал sensatsiya.com.

Настя Каменских

Настя Каменских, к счастью, за свою карьеру не сталкивалась с серьезными болезнями, или по крайней мере не говорила об этом публично. Однако, когда началась пандемия коронавируса, звезда призналась, что страдает на панические атаки. Случилось это как раз после того, как артистка переболела ковидом. Усложнилась ситуация с паническими атаками, когда в Украине началась полномасштабная война. Однако, певица ищет способы улучшить свое состояние.

Андрей Данилко

Слухи о неизлечимой болезни Андрея Данилко ходят уже десятки лет. Однако, артист тщательно скрывал от поклонников свои проблемы со здоровьем. Впрочем, несколько лет назад информация о состоянии Данилко все же вышла извне. Так, стало известно, что у артиста нарушения циркадных ритмов, а это приводит к тому, что он не может нормально спать. Чтобы побороть это нарушение сна Данилко проходил лечение у лучших врачей, посещал санатории и отдыхал, и благодаря этому даже немного похудел.

Даша Астафьева

Несколько лет назад Даша Астафьева загремела в больницу на скорой с сильным кровотечением. Как оказалось, у артистки диагностировали женскую болячку эндометриоз. Позже Даша в своем Instagram откровенно рассказала о болезни и призвала женщин внимательно следить за своим здоровьем.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева – одна из самых ярких и популярных звезд современного шоу-бизнеса. Однако, несмотря на то, что звезда прямо-таки блистает на сцене и на фото, у нее есть проблемы с кожей. Так, певица публично призналась, что у нее акне. Это вынуждает артистку тщательно следить за своим питанием и ухаживать за лицом.

Елена Кравец

Несколько лет назад звезда "Квартал 95" Елена Кравец сообщила о том, что страдает крапивницей. Данное состояние неизлечимо, и для себя пациент может сделать только одно: проходить терапию, помогающую снять симптомы.

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