Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, что заметила за последние несколько дней в Киеве.

В этот раз на своей странице в Instagram Мария Ефросинина, которая много времени проводит в поездках и за границей, поделилась впечатлениями от жизни в Киеве, где почти каждый день сбивают вражеские ракеты и беспилотники.

"Несколько дней много хожу пешком по Киеву - любуюсь. Почему-то эти 15 месяцев он кажется по-особому сказочным.. И когда засмотрелась в парке на детскую площадку, заполненную смехом малышей и залитую майским солнцем, память выдала кучу сказок и фильмов, в которых сюжет был один - днем ​​у людей своя радостная и светлая жизнь, а с приходом темноты вылезает лютая, мерзкая нечисть...", — пишет Маша Ефросинина.

Ведущая подчеркнула, что Киев так живет уже месяц, а нечисть не может понять, почему мы не ломаемся, и продолжает лезть из всех щелей.

"И это не кино и не страшная сказка. Хотя в сказках всегда добро побеждает. А у нас без сомнения именно так будет! Верим в ВСУ! Гордимся и поклоняемся службам ПВО! Ждем и приближаем несказочный бумеранг", — добавила Маша Ефросинина.

В комментариях на публикацию отреагировала Леся Никитюк, поставив "❤️". Маша Ефросинина сразу ответила своей коллеге комплиментом: " Новая прическа-огонь, Ивановна🔥".

Лайками Ефросинину поддержали и другие знаменитости, среди которых Елена Кравец, Александр Усик, Марина Боржемская, Андрей Бедняков, Павел Зибров, Алена Алена, Алан Бадоев, Владимир Ярославский и другие.

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