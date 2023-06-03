Во время полномасштабной войны Арсен Мирзоян остается в Украине, много выступает для военных и активно занимается волонтерством. В этот раз на своей странице в Instagram муж Тони Матвиенко показал новую помощь для украинских медиков, которую он доставляет вместе с коллегами.

Арсен Мирзоян ради этого дела сам поработал оператором погрузчика и поделился фотоотчетом.

"ЛОР кабинет - 5 шт. Почти доставлено!", - написал Арсен Мирзоян под фотографиями.

Украинцы в комментариях поддержали Мирзояна и благодарят певца за важную работу:

"Когда Вы еще успеваете заниматься творчеством?";

"Спасибо вам и вашей команде безгранично";

"Спасибо за неутомимую помощь нашим Воинам 🙏".

Кроме того, Арсен Мирзоян регулярно собирает средства и доставляет украинским защитникам дроны, автомобили, тепловизоры и другую необходимую технику.

Накануне артист дал откровенное интервью, в котором рассказал о своих доходах во время войны. По словам Арсена, у него до сих пор есть корпоративы, которые чаще носят характер квартирников. Эти выступления приносят певцу 2-3 тысячи долларов в месяц.

Сейчас, когда Тоня Матвиенко и их дочь Нина вернулись из Великобритании в Украину, семья живе в большом доме, а вместе с ними и звездная теща Мирзояна Нина Матвиенко.

Напомним, жена Мирзояна Матвиенко воссоединилась с мужем, кадры семейной идиллии.

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