Популярний український виконавець Арсен Мірзоян, який під час війни залишається в Україні, багато виступає для військових та волонтер, в інтерв'ю у програмі "Слава +" розповів, як змінилися доходи, і хто забезпечує їхню велику родину.

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення дружина, дочка та теща Арсена Мірзояна виїхали жити до Великобританії. Однак, через якийсь час вони повернулися і тепер знову живуть всією родиною у великому будинку. За словами артиста, на місяць вони витрачають близько 2-3 тисяч доларів, переважно це витрати на їжу, обслуговування машини та комуналку.

"Є корпоративи, небагато, але вони існують. І вони вже мають більш такий характер квартирників. Це не така пафосна та весела історія. Усі розуміють, що артистам треба заробляти. У принципі там плюс-мінус 2-3 тисячі доларів є, чи трохи більше, цього вистачає", - каже Арсен Мірзоян.

Також музикант пожартував, як його теща Ніна Матвієнко скидається на оплату комуналки. "Вона мені приносить чек і каже: "Осьо за воду". А якщо серйозно, то за словами артиста, у кого є гроші, той і платить.

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