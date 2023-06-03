Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" после выхода последнего эпизода спецпроекта "Год. За кадром" обратился к украинцам на своей странице в Instagram.

"Я никогда не был военкором, и раньше снимал путешествия. 24.02.22 пришла пора меняться. Изменился я и моя деятельность. Это не было решение, которое я обдумывал. Я просто стал делать то, что должен был. Чтобы создать «Год», я год снимал войну. Без чьей-то задачи, за свой счет", — признается Дмитрий Комаров.

Ведущий поблагодарил всех, кто помогал снимать этот проект, а также всех украинских защитников.

"Благодарю всех, кто писал хорошие отзывы. Не обижаюсь и на плохие - это нормально. Все имеют разные мнения и взгляды. Главное - не ссориться внутри страны. Рассорить нас - стратегическая цель врага. Не стоит ему помогать. Так что держимся за руки, объединяемся и идем дальше. Каждый - выполнять свою миссию", - подчеркнул Дмитрий Комаров.

Сейчас звезда "Мир наизнанку" Комаров вместе с командой продолжает снимать войну и новые телепроекты в Украине. Зарубежных поездок за время полномасштабного вторжения у ведущего не было и не будет.

"Друзья, есть просьба. Напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в наших фильмах и программах об Украине, украинцах и сегодняшних событиях? Нам очень важна эта обратная связь с вами. Спасибо!", - добавил Дмитрий Комаров.

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