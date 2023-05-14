На своїй сторінці в Instagram Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" розповів, що помер видатний український ювелір Ігор Лобортас, автор неймовірних витворів мистецтва, відомих на весь світ.

"Найвідоміша українцям робота Ігора Лобортаса - фонтан зі скульптурою Архістратига Михаїла на Володимірській гірці у Києві. Це памʼять про Ігоря у центрі столиці на довгі сторіччя. А минулого року, вже з важкою хворобою, він презентував свою останню роботу - монумент на честь фотоапарату "Київ" на фасаді заводу Арсенал", — пише ведучий "Світ навиворіт" Дмитро Комаров.

Заслужений працівник культури України, відомий меценат, засновник Класичного ювелірного будинку Lobortas Ігор Лобортас пішов із життя 9 травня. Йому було 55 років і він тривалий час боровся з важкою хворобою.

У 1990-их роках Ігор Лобортас організував у Києві ювелірне виробництво. Роботи видатного ювеліра можна зустріти на вулицях українських міст. Його ювелірний дім " Лобортас" здобув міжнародний авторитет та визнання, а роботи майстрів увійшли до зібрань національних музеїв США, Великої Британії, Італії, їхні досягнення навіть включено до Книги рекордів Гіннеса.

Прощання з видатним ювеліром відбулося 12 травня у Храмі Святителя Феодосія Чернігівського в Києві.

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