Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно волонтерила и продолжает принимать участие в разных благотворительных инициативах и сборах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Астафьева выложила очаровательные фото и поделилась "загадочным" диагнозом.

На новых фотографиях Даша Астафьева запечатлена в разных локациях, с разными людьми и любимыми собаками. То она на рыбалке, то во дворе своего дома, то просто на прогулке у водоема. На некоторых снимках Даша Астафьева позирует в зеленых нарядах. Как призналась звезда, она очень полюбила зеленый цвет в последнее время.

В подписи к публикации Даша Астафьева написала: "Кто-то объясните, почему я так полюбила зеленый цвет… Что за диагноз и как его лечить?". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Потому что если смешать синий и желтый, то получится зеленый – это уже в крови".

"Вы такая разная: и своя, и звездочка. Как Вам удается?".

"Самая красивая зеленая женщина на планете".

"Даша, это не диагноз. Это зов души и эмоционального состояния порядочной адекватной, умной женщины".

"Даша Вы супер! Спасибо что вы есть".

"Лечить не надо, вам подходит".

"Никак. Просто наслаждайтесь, потому что зеленый – это любовь".

"Потому что это цвет свободы, Даша, лечить ничего не надо".

"Возможно вас к зеленому тянет так как он обладает успокаивающим эффектом".

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