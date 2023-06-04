Бывший муж известной певицы-запроданки Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который открыто поддержал Украину в отличие от бывшей супруги, не стал долго грустить и почти сразу после развода закрутил новый роман. Возлюбленной турка стала украинская визажистка Лилия. А теперь Мурат Налчаджиоглу порадовал поклонников новостью о том, что сыграл свадьбу со своей избранницей Лилей.

В своих Instagram-сторис бывший муж запроданки Лорак выложил десятки фотографий и видео со свадьбы и с поздравлениями от поклонников. Судя по геолокации в сторис, свадебная церемония и банкет проходили в роскошной загородной резиденции в Конча-Заспе под Киевом, а поздравить молодоженов пришли родные, близкие друзья и коллеги.

В своей речи во время церемонии Мурат Налчаджиоглу поблагодарил близких и свою избранницу Лилю, которой несколько раз подряд искренне признался в любви. Судя по кадрам, невеста была на седьмом небе от счастья и с радостью принимала поздравления со свадьбой.

Стоит отметить, что певица-предательница Ани Лорак после развода с Муратом Налчаджиоглу долгое время скрывала свою личную жизнь. Однако, в феврале ко Дню влюбленных Лорак засветила своего избранника-иностранца и фитнес-тренера Исаака Виджраку.

Последние новости Украины:

Напомним, "Подняли настоящую суету": скандальная Алина Паш напугала европейцев магическим обрядом перед концертом.

Как сообщала Politeka, Горбунов показал, как украинские пограничники потроллили белорусских коллег: видео.

Также Politeka писала, что Комаров побывал в закулисье Офиса президента и покажет украинцам правду: видео.