Популярный украинский клипмейкер и режиссер, который сотрудничает с исполнителем Максом Барским и другими звездами, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Алан Бадоев написал пост, который стал рефлексией после интервью у Рамины Эсхакзай.

Как известно, недавно Алан Бадоев побывал на разговоре у Рамины, которое вызвало бурную реакцию в соцсетях. В своем новом посте Алан Бадоев признался, что перед тем, как пошел на это интервью, советовался со своими друзьями, и они выражали разные мнения по поводу того, что нужно, а что не нужно говорить. Однако, рассказал, что решил быть максимально откровенным в это тяжелое время.

"Знаете, последние несколько дней, вернули меня к жизни, к внутреннему балансу. Почему? Потому что я, как и вы, употребляю все информационное пространство, звучащее 24/7 отовсюду. Я, как и вы, иногда переполнен не своими мыслями, превращающими мою душу в клочья. И это большая ловушка. Война – это война, но ради чего она, только ради свободной жизни! Очень важно слушать себя и быть откровенным, прежде всего с собой, а это очень сложно, потому что так как сейчас, на нас еще никогда не влияли обстоятельства, и чьи-то мысли. Нужно быть внимательным, что мы употребляем в пищу и кого слушаем", - написал Алан Бадоев.

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