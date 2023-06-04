Популярный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который в недавнем интервью признался, что испугался повестки и того, что могут отправить на фронт без подготовки, в своем Instagram взбудоражил поклонников новой фотосессией в стиле Бонда.

Как оказалось, Тарас Цымбалюк побывал во Львове и решил там устроить себе модную фотосессию, как отметили фанаты, в стиле Бонда. Как видно, на новых снимках актер запечатлен в разных локациях и безупречном образе. Перед камерой он появился в стильном черном костюме с белоснежной рубашкой и необычным пальто. На некоторых снимках Тарас Цымбалюк позирует в модных солнцезащитных очках.

В подписи к публикации Тарас Цымбалюк написал: "Это была замечательная прогулка во Львове… в компании @andreasmoskin_ua".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Эстетика Львова самая лучшая".

"Какой стиль, очень круто"

"Пусть твои пути будут все равными! Обожаю тебя".

"Будет ли новый сезон "Кайдашевой семьи?".

"Настоящий Джеймс Бонд!".

"Великолепная фотосессия. Компании очень повезло с моделью".

"Какой красивый велик".

"Хороший вид и стиль".

"Тарас, Вам очень подходит Львов".

"Галицкий пижон".

"Львов очень интересный и загадочный город".

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