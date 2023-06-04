Популярный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который работает в "Сніданку з 1+1" и ездит с благотворительными выступлениями с Дзидзьо и Пономаревым, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Юрий Горбунов выложил кадры с очередного благотворительного вечера и рассказал, сколько средств удалось собрать.

Так, на новых фото и видео, которые выложил Юрий Горбунов, можно увидеть, что эти трое артистов здорово завели публику на вечеринке, которая имела благотворительную цель и включала аукцион. Также артист показал лоты, которые продавали на аукционе. Судя по видео Юрий Горбунов уже закрепился в этом творческом трио, и теперь он не только выступает, как ведущий этих благотворительных вечеринок, но и поет с Дзидзьо и Пономаревым на сцене.

Как рассказал Юрий Горбунов в подписи к публикации, им с Дзидзьо и Пономаревым уже удалось собрать почти 7 миллионов гривен: "Наш концертный тур по городам Украины продолжается! Наши благотворительные ужины-аукционы прошли во Львове, Виннице, Черкассах, Полтаве, Кропивницком! Мы собрали на ВСУ и ВПО Украины – 6 млн. 863 тыс. грн! Гордимся вами, щедрые украинцы! Только вместе мы сила! Только вместе мы поможем нашим Защитникам и Защитницам приблизить Победу! Продолжение следует! Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине!".

Стоит отметить, что не все были впечатлены пением Горбунова, одна из пользовательниц язвительно написала: "Боже, уже Горбунов поет. Дурдом! Юра, не чуди людей с этим пением".

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