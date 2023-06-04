Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны много выступает и перед военными на фронте и за границей с целью собрать средства, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, недавно Святослав Вакарчук представил трогательный дуэт с молодой украинской певицей и участницей "Голосу країни" Анастасией Прудиус, более известной под сценическим псевдонимом KOLA. А теперь поделился кадрами с ее концерта, в котором также принимал участие.

Судя по фото и видео, выступление прошло в очень теплой и чувственной атмосфере, а Святослав Вакарчук искренне поддерживал молодую и набирающую популярность исполнительницу.

В подписи к публикации Святослав Вакарчук расхвалил KOLA за ее талант: "Вчера был на концерте @kola__official. Даже немного поиграл и спел. Настя очень талантливая девушка, и она пишет отличные песни! А главное – она настоящая. Береги тебя Бог, Настя KOLA!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию музыканта: "

"Хорошую вы песню записали. Прослушиваю ее практически каждый день. Благодарю за вашу волшебную музыку!".

"Слушаю эту песню каждый день со дня премьеры".

"Очень хороший получился у вас дуэт".

"Так хочется быть там, где и ты".

"Это волшебно и сильно".

"Классная коллаба".

"Боже, как это красиво".

"Это прекрасно".

"Мурашки по коже".

"Очень классная песня".

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