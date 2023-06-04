Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны много выступает и перед военными на фронте и за границей с целью собрать средства, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram.
Так, недавно Святослав Вакарчук представил трогательный дуэт с молодой украинской певицей и участницей "Голосу країни" Анастасией Прудиус, более известной под сценическим псевдонимом KOLA. А теперь поделился кадрами с ее концерта, в котором также принимал участие.
Судя по фото и видео, выступление прошло в очень теплой и чувственной атмосфере, а Святослав Вакарчук искренне поддерживал молодую и набирающую популярность исполнительницу.
В подписи к публикации Святослав Вакарчук расхвалил KOLA за ее талант: "Вчера был на концерте @kola__official. Даже немного поиграл и спел. Настя очень талантливая девушка, и она пишет отличные песни! А главное – она настоящая. Береги тебя Бог, Настя KOLA!".
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Трагедия произошла на детской площадке: жуткие подробности ЧП и в каком состоянии пострадавшие дети
"Вылезает лютая, мерзкая нечисть": Маша Ефросинина новым постом зацепила Лесю Никитюк
Это готовый географический котел: названо опасное направление, где ВСУ могут попасть в окружение
Оборвалась жизнь молодого музыканта и сына известной украинской волонтерки: трагические подробности
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию музыканта: "
"Хорошую вы песню записали. Прослушиваю ее практически каждый день. Благодарю за вашу волшебную музыку!".
"Слушаю эту песню каждый день со дня премьеры".
"Очень хороший получился у вас дуэт".
"Так хочется быть там, где и ты".
"Это волшебно и сильно".
"Классная коллаба".
"Боже, как это красиво".
"Это прекрасно".
"Мурашки по коже".
"Очень классная песня".
Последние новости Украины:
Напомним, "Подняли настоящую суету": скандальная Алина Паш напугала европейцев магическим обрядом перед концертом.
Как сообщала Politeka, Горбунов показал, как украинские пограничники потроллили белорусских коллег: видео.
Также Politeka писала, что Комаров побывал в закулисье Офиса президента и покажет украинцам правду: видео.