Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая недавно стала ведущей нового развлекательного шоу "ЄПитання", поделилась также радостной новостью, ведь съемки еще одного ураинского шоу продолжаются.

В этот раз Леся Никитюк решила освежить свой образ и посетила престижный салон красоты, о чем рассказала в Стори, а после представила обновленный лук.

Леся Никитюк не могла не поделиться ими со своими поклонниками в Instagram. Она разместила несколько фотографий, на которых позирует в шелковой комбинации черного цвета, состоящей из пикантного топа и мини-юбки.

Кроме того, Леся Никитюк радостно сообщила, что скоро начнется новый сезон ее популярного проекта "Хто зверху?", в котором она предстанет перед зрителями в своем новом образе.

Коллега Никитюк и звезда «Квартала 95» Ирина Сопонару сразу поддержала: «Я вызываю полицию! И ты, Леся, будешь арестована…. За то, что очень сексуальная!».

В сети также отреагировали на пост Никитюк:

«Как хорошо!; А босоножки не подскажете, где покупали?; Леся Ивановна, откуда этот костюм?; Могу только в хорошем смысле вам позавидовать. Шикарно вышло!

Хорошо. Изменения есть и очень хорошие🔥; Ну вот когда красиво – то красиво; А надо в Холостячку 👀».

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