Артистка из "Женского квартала" Катерина Никитина поделилась довольно смелым кадром на выходных.

Актриса Катя Никитина, звезда "Женского кварта", решила покорить воображение своих поклонников смелым фото, причем девушка решила не скромничать. Звезда «Квартал 95» опубликовала атмосферное черно-белое изображение, на котором позирует на кровати.

Лежа на животе, Екатерина предстает перед объективом топлесс, демонстрируя формы, но при этом делая акцент совсем не на дерзком образе.

Под фотографией актриса поделилась своими мыслями о бессоннице, вспомнив фразу французской писательницы Дельфин де Виган: "Бессонница - это плата за богатое воображение".

Затем Никитина добавила, как бы могла звучать эта фраза в наше время: "Бессонница - это когда у тебя сосед, который без ума, запускает в твою страну ракеты и всевозможные проекты, и твои героические системы ПВО сбивают их, а ты всю ночь слышишь фейерверки и молишься! Как я стала ценить сон...

Это просто... Я бесконечно благодарна и готова каждый день говорить "спасибо" нашим системам ПВО", - написала Никитина под фотографией.

«Никитина!! Так нельзя!! то номер с танцем в квартале...то сейчас фото...что ты делаешь?!) очень красивая!» - пишут в ответ Никитиной в сети.

Ранее Никитина поделилась с украинцами своей проблемой. Знаменитость опубликовала сторис в Инстаграм, где обратилась к украинцам за помощью.

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