Звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий до начала полномасштабного вторжения пародировал президента Владимира Зеленского на концертах "Вечернего квартала", а теперь делает пародии на скандально известных россиян и не только.

В этот раз Юрий Великий из "Квартал 95" опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором отреагировал на события в российском городе Шебекино, где проводили операции бойцы легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус". Сейчас его регулярно обстреливают российские оккупанты, жители убегают, процветает мародерство.

Артист "Квартал 95" решил снова обыграть образ россиянки, которая разрыдалась в очереди на Керченский мост после взрывов в оккупированном Крыму, потому что не хотела уезжать.

"Фееричное возвращение всеми "по-домашнему" любимой туристки ☺️На этот раз она душевно расскажет: как оказалась в Шебекино, как потом "не хотела" уезжать оттуда, и, главное, какой она видит выход из всей этой ситуации 😁", - пишет звезда "Квартал 95" Юрий Великий.

Украинцы в комментариях оценили новую пародию и поддержали Юрия Великого из "Квартал 95":

"Самый бомбезный выпуск! Разобрать на цитаты! Талант, талантище! Восхищаюсь Великим и всей командой, которая создает такие шедевры!";

"Давно так не смеялся, очень хорошо обыграны шутки, особенно запомнилось это "по- дамушнему";

"Думал, что оригинал пересмеять уже невозможно. Но Юрий это сделал, как всегда великолепно!".

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Напомним, звезды Квартал 95 не смогли сдержать слез прямо на сцене.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.