Известная украинская актриса Ольга Сумская обсудила с украинцами наболевшую тему после ночного ракетного удара российских преступников. Как известно, среди пострадавших есть и маленькие дети.

«Днепр! И снова ужас!!! ❗Количество пострадавших от удара россиян по пригороду Днепра возросло до 20 человек. Среди них пятеро детей. Под завалами спасатели продолжают искать людей, вероятно там есть ребенок.

Тревога прозвучала после прилета… Люди не успели оправиться, как все произошло! Горе… Соболезнования семьям погибших» - поделилась Сумская тяжелыми вестями.

В сети украинцы также поддержали негодование Сумской:

«Сначала закрыты укрытия, а теперь и тревога только по прилету. Главное за это все никто не будет отвечать; Мой родной город! Пусть будут прокляты все россияне!;

Пусть чувствуют как над нашими головами и нашими детьми летит эта ракета! Животные!; Оля вы как провокатор, ракеты балестичны, трудно уловить, поэтому может и тревога не сразу; Мне уже кажется, будто это никогда не закончится».

Также Сумская показала кадры, немало разозлившие укринцев на фоне разразившегося скандала. Из-за того, что убежище во время тревоги было закрыто, умерли многие люди и ребенок в том числе.

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