В этот раз на своей странице в Instagram Мария Ефросинина, которая много времени проводит в поездках и за границей, поделилась кадрами с особой романтикой. В условиях военного конфликта телеведущая Маша Ефросинина получает от своего мужа, Тимура Хромаева, необычные и ценные подарки, которые превосходят обычные цветы или украшения.

В настоящее время Тимур находится на передовой, защищая Украину от российских оккупантов, и редко удается ему видеться со своей семьей. В своем аккаунте Instagram Маша показала, как Тимур проявляет свою заботу и поддержку во время ее бессонных ночей в Киеве.

Она разместила видео, присланное ее мужем с помощью дрона, на котором видно, как его отряд совершает успешные удары с воздуха по вражеской бронетехнике, полностью уничтожая ее.

"Вот как выглядит наша романтика сейчас. Утром, от моего возлюбленного, я получаю видео, сопровождаемое словами "За твои бессонные ночи, Масик". Это запись того, как его 12-й отряд наносит удары по вражеским боевым машинам", - поделилась Маша Ефросинина.

Ефросинина подчеркнула, что в условиях военного времени ее муж, находясь на фронте, продолжает проявлять заботу и поддержку, отправляя видео с боевых действий, чтобы она чувствовала, что он рядом.

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Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.