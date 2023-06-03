Під час повномасштабної війни Арсен Мірзоян залишається в Україні, багато виступає для військових та активно займається волонтерством. Цього разу на своїй сторінці в Instagram чоловік Тоні Матвієнко показав нову допомогу для українських медиків, яку він доставляє разом із колегами.
Арсен Мірзоян заради цієї справи сам попрацював оператором навантажувача та поділився фотозвітом.
"ЛОР кабінет - 5 шт. Майже доставлено!", — написав Арсен Мірзоян під світлинами.
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Українці в коментарях підтримали Мірзояна та дякують співакові за важливу роботу:
"Коли Ви ще встигаєте займатись творчістю?";
"Дякуємо вам та вашій команді безмежно";
"Дякую за невтомну допомогу нашим Воїнам 🙏".
Крім того, Арсен Мірзоян регулярно збирає кошти та доставляє українським захисникам дрони, автівки, тепловізори та іншу необхідну техніку.
Напередодні артист дав відверте інтерв'ю, в якому зокрема розповів про свої доходи під час війни. За словами Арсена, в нього досі є корпоративи, які частіше мають характер квартирників. Ці виступи приносять співакові 2-3 тисячі доларів на місяць.
Зараз, коли Тоня Матвієнко та їхня донечка Ніна повернулися з Великобританії до України, родина мешкає у великому будинку, а разом із ними і зіркова теща Мірзояна Ніна Матвієнко.
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