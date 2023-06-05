Арсен Мирзоян только в первые дни полномасштабной войны защищал Киев с оружием в руках, а в марте активно взялся за волонтерство. Артист много выступает для военных, регулярно собирает средства и доставляет украинским защитникам дроны, автомобили, тепловизоры и другую необходимую технику.
В этот раз на своей странице в Instagram муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян решил ответить на частые вопросы поклонников о том, когда он находит время творчество. Певец показал, что пригнал еще 3 автомобиля для наших защитников, и объяснил, что идеи новых песен записывает на диктофон прямо за рулем машины.
"Меня спрашивают: «где время на творчество?». А вот оно - за рулем в диктофоне! Ну и три лошадки этой ночью ;)", - написал Арсен Мирзоян под фотографиями.
Украинцы в комментариях поддержали Мирзояна, благодарят артиста за важную работу и шутят: "Талант не пропьешь ))".
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Накануне в интервью Славе Демину Арсен Мирзоян рассказал, что за время полномасштабной войны ему ни разу не вручали повестку, однако он сам ходил в военкомат в начале вторжения. При этом певцу не раз приходилось брать в руки оружие. Еще с 2014 года он устраивал выступления для украинских защитников в горячих точках, и военные доверяли ему автомат.
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